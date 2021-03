SARS-CoV-2: Miozzo lascia la guida del Comitato tecnico scientifico

Agostino Miozzo lascia la guida del Comitato tecnico scientifico: la decisone – si spiega sul Corriere della sera – è stata concordata con Palazzo Chigi e con il ministro della Salute Roberto Speranza ed è stata ufficializzata ieri con una lettera di dimissioni.

Miozzo ha deciso di “lavorare con il ministro della Pubblica istruzione Patrizio Bianchi per dedicarsi ai problemi della scuola“. In questi mesi, Miozzo “non ha mai nascosto la convinzione che la didattica a distanza non fosse un buon rimedio per i ragazzi“. “Credo di potermi dedicare ora ad un’altra emergenza, quella scolastica; spero di poter dare un fattivo contributo a quel settore che considero strategico per la vita ed il futuro del nostro Paese“, ha dichiarato. Ora a capo del CTS dovrebbe andare Fabio Ciciliano, attuale segretario.