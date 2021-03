SARS-CoV-2: per la prima volta in 6 mesi nessun decesso a Londra a causa del Covid-19

Secondo i dati ufficiali del governo britannico, per la prima volta in sei mesi non sono stati segnalati decessi a Londra a causa del Covid-19: Public Health England ha reso noto che, nella giornata di ieri, non sono stati registrati morti riconducibili al virus in riferimento a pazienti risultati positivi fino a 28 giorni prima, quindi dall’inizio del mese. Al culmine della crisi, nell’aprile 2020, a Londra si erano registrati circa 230 decessi al giorno legati al Covid-19.

La capitale rappresenta il 12% di tutti i decessi di coronavirus nel Regno Unito ed è stata l’epicentro della prima ondata di pandemia.

“Questo è un traguardo fantastico, ma siamo molto lontani dal tornare alla normalità“, ha commentato un medico, citato dal Guardian.