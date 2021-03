SARS-CoV-2: anche Norvegia e Islanda sospendono il vaccino AstraZeneca

Nonostante le rassicurazioni dell’Agenzia europea del farmaco, EMA, e del produttore, poco dopo la Danimarca, anche Norvegia e Islanda hanno deciso di sospendere in via precauzionale e fino a nuovo avviso l’uso del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 a causa dei timori legati alla formazione di coaguli di sangue.

La decisione danese, così come quella dell’Islanda e della Norvegia, riguarda temporaneamente tutti i vaccini AstraZeneca a loro disposizione.