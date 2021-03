SARS-CoV-2, la nuova mappa ECDC: in Italia in rosso scuro 5 regioni e la provincia autonoma di Trento

E’ stata pubblicata la nuova mappa epidemiologica d’Europa aggiornata dall’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: emerge dunque che ben 5 regioni italiane e la provincia autonoma di Trento sono in rosso scuro, la fascia di massimo rischio per Covid-19. Da questa settimana entra nella lista “rosso scuro” anche il Piemonte, che si aggiunge a Lombardia, Emilia-Romagna, Marche e Campania, secondo la cartina. La Sardegna che resta arancione, mentre la Valle d’Aosta, che la scorsa settimana era arancione, torna rossa.