SARS-CoV-2, oggi la firma del nuovo DPCM: nessuna conferenza stampa di Mario Draghi in programma, è la prima volta

E’ attesa tra poche ore la firma del nuovo DPCM, che entrerà in vigore dal prossimo 6 marzo: verrà apposta nella giornata di oggi dal premier Mario Draghi, che, tuttavia (e a differenza di quanto avvenuto negli scorsi mesi) non terrà nessuna conferenza stampa in merito. Palazzo Chigi dovrebbe limitarsi a diffondere una nota sulle misure anti-Covid adottate.

E’ la prima volta che l’adozione di un nuovo DPCM non viene accompagnata da una conferenza stampa del Presidente del Consiglio.

Per quanto riguarda le possibili misure, si ipotizza la chiusura delle scuole nelle zone rosse mentre nelle zone arancioni dovrebbero essere i presidenti di regione ad avere la facoltà di chiudere quando si raggiungeranno i 250 casi positivi ogni 100mila abitanti: è quanto emerso dopo il vertice della cabina di regia, tenutosi a Palazzo Chigi.

In corso in questi minuti l’incontro tra il governo, con i Ministri Speranza e Gelmini, e gli enti locali e le regioni.