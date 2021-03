SARS-CoV-2, oggi il nuovo DPCM: resta il nodo scuola

E’ attesa oggi la firma delle nuove disposizioni, un nuovo DPCM, allo scopo di contrastare i contagi da SARS-CoV-2.

Resta ancora il nodo scuola: dalla prossima settimana, tutti gli istituti – anche materne e primarie – saranno chiusi nelle zone rosse, così come annunciato ieri da Agostino Miozzo al termine della riunione della cabina di regia di Palazzo Chigi. Non è chiaro cosa accadrà nelle zone arancioni: tra poche ore si terrà una nuova riunione e un ulteriore confronto con i presidenti di regione.

Il nuovo DPCM sarà in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile: le restrizioni, quindi, riguarderanno anche le festività pasquali.