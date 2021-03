SARS-CoV-2, ritardi nelle consegne dei vaccini: l’Italia blocca l’esportazione di 250.000 dosi di AstraZeneca in Australia

Il governo italiano ha bloccato le esportazioni di un carico di vaccini di Oxford-AstraZeneca contro SARS-CoV-2 verso l’Australia. La decisione riguarda 250.000 dosi del vaccino prodotto in una struttura AstraZeneca in Italia. Il nostro è il primo Paese europeo ad utilizzare le nuove normative che consentono di fermare le esportazioni se l’azienda che fornisce i vaccini fallisce nel rispettare i propri obblighi nei confronti dell’UE. La scelta è sostenuta dalla Commissione Europea.

AstraZeneca sembra sulla strada per riuscire a fornire solo il 40% della fornitura concordata agli stati membri nei primi 3 mesi dell’anno ed ha citato problemi di produzione per la carenza. A gennaio, l’allora Premier Giuseppe Conte aveva descritto i ritardi nella fornitura dei vaccini sia di AstraZeneca che di Pfizer come “inaccettabili” e aveva accusato le aziende di aver violato i contratti. Il suo successore Mario Draghi ha dato priorità all’intensificazione del programma vaccinale, sostenendo che le regole dovrebbero essere applicate rigorosamente.

Le motivazioni del no italiano all’esportazione in Australia è motivato, innanzitutto, dal fatto che che il Paese destinatario della fornitura sia un Paese non vulnerabile, secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche. A convincere il governo italiano a dire no alla richiesta di export è stato anche il permanere della penuria di vaccini nell’UE e in Italia e dei ritardi nelle forniture dei vaccini da parte di AstraZeneca, proseguono le stesse fonti. Infine, il no italiano alla casa farmaceutica è motivato dall’elevato numero di dosi di vaccino oggetto della richiesta di autorizzazione all’esportazione (oltre 250 mila) rispetto alla quantità di dosi finora fornite all’Italia, e più in generale, ai Paesi dell’UE.

L’UE è stata ampiamente criticata per il ritmo lento del suo programma di vaccinazione. L’Australia ha iniziato il suo programma di vaccinazione la scorsa settimana, utilizzando il vaccino Pfizer/BioNTech e dovrebbe iniziare le somministrazioni con il siero di AstraZeneca domani, venerdì 5 marzo.