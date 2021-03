SARS-CoV-2, scienziati scoprono la formula dei vaccini Pfizer e Moderna da resti di fiale e la pubblicano online

Un gruppo di scienziati dell’università di Stanford ha identificato e pubblicato la ‘ricetta’ dei vaccini Pfizer e Moderna sviluppati contro SARS-CoV-2, usando i resti nelle fiale destinate al cestino della spazzatura. Una scelta quella di rendere pubbliche su Github le sequenze mRNA che, secondo gli esperti, aiuterà i ricercatori in tutto il mondo a identificare meglio, quando analizzano campioni, se sono davanti a sequenze del virus o del vaccino, contro il rischio di risultati falsati durante gli esami.

La sequenza di Pfizer era già nota e disponibile ma non quella di Moderna. Gli scienziati hanno cercato di contattare la società prima di pubblicarla ma senza risposta.

Gli scienziati Andrew Fire e Massa Shoura hanno dichiarato che non è stata la semplice decodificazione di un vaccino: “Non abbiamo decodificato il vaccino. Abbiamo pubblicato la presunta sequenza di due molecole di RNA sintetico che sono diventate sufficientemente prevalenti nell’ambiente generale della medicina e della biologia umana nel 2021″.

Stuart Turville, professore di immunologia e patologia all’University of New South Wales ha dichiarato a The Guardian che alle compagnie non piace che le loro “ricette” vengano rese pubbliche così, ma in questo caso si tratta solo delle sequenze. “Sarebbe equivalente a cuocere una torta complicata solo conoscendo gli ingredienti di base, senza quantità o istruzioni su come cuocerla”, ha detto.