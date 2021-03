SARS-CoV-2, Speranza: “Disponibile a vaccinarmi con AstraZeneca, ma aspetto il mio turno”

“Chiaramente io sono disponibile in qualsiasi momento, aspetterò il mio turno per vaccinarmi e sarò prontissimo a fare il vaccino AstraZeneca“: è quanto ha affermato il Ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo a Domenica In dove ha ringraziato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per emergenza Covid, e Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, che si sono vaccinati ieri con AstraZeneca “per un gesto che in questo momento è particolarmente utile e dà un messaggio di fiducia“.

“Noi stiamo lavorando con tutte le regioni per accelerare il più possibile, alcune sono partite più velocemente, altre stanno recuperando, ma il vero problema nella prima fase è stato il numero limitato di vaccino a nostra disposizione. Ora finalmente le cose cambiano perché c’è una disponibilità molto significativa,” ha proseguito Speranza. “Nel secondo trimestre dell’anno ci aspettiamo 50 milioni di dosi, di cui 7 milioni sono di Johnson&Johnson, quindi monodose, e nel terzo trimestre ci aspettiamo fino a 80 milioni di dosi. Ci sono le condizioni per accelerare e dobbiamo superare le differenze tra territori. Devono correre tutti e tutti devono essere messi nella condizione di dare nel più breve tempo possibile le risposte giuste alle persone che aspettano il vaccino. Il governo lavora incessantemente per rendere omogenei gli interventi sul piano regionale“.