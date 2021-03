SARS-CoV-2, Speranza: “Primi segnali di rallentamento del contagio, il Lazio diventerà zona arancione”

“Le misure ci hanno consentito di verificare i primissimi segnali di rallentamento del contagio. Oggi l’RT segna 1,08, la settimana passata 1,16 ed erano diverse settimane che cresceva. Il tasso di incidenza è sceso sotto i 250: c’è ancora una situazione delicata che va seguita con la massima attenzione ma possiamo consentirci in un quadro prudenziale una scelta di apertura della scuola“: lo ha affermato il Ministro Roberto Speranza, in conferenza stampa con il premier Draghi.

“Il Lazio ha avuto dati in miglioramento e nelle prossime decisioni il Lazio sarà arancione e questo avverrà a scadenza naturale dell’ordinanza vigente, cioè da martedì“.