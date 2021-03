SARS-CoV-2, uno studio scagiona la scuola: “Apertura non responsabile dell’impennata di ottobre-novembre 2020, la chiusura in due regioni non ha influito sulla diminuzione dell’Rt”

Da quando la pandemia da SARS-CoV-2 è arrivata a scombussolare le nostre vite, la scuola è stata uno dei settori più colpiti, tra chiusure e didattica a distanza. In questi mesi si è dibattuto molto sul ruolo degli studenti nella diffusione del contagio. Nonostante importanti evidenze biologiche ed epidemiologiche che i bambini abbiano un ruolo marginale nella diffusione di SARS-CoV-2, sono state prescritte politiche di chiusura delle scuole in alcuni Paesi, tra cui l’Italia. Queste decisioni sono principalmente basate sulla coincidenza temporale tra la riapertura della scuola in alcuni Paesi e le epidemie di COVID-19.

Ora un nuovo studio – coordinato dal prof. Luca Scorrano del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova e dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare e dalla prof.ssa Sara Gandini, epidemiologa dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, in collaborazione con l’Aulss 9 Scaligera di Verona, il Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata e AbaNovus di Sanremo – dati alla mano, fa un po’ di chiarezza sul ruolo di bambini e ragazzi in età scolare e delle scuole nella diffusione della pandemia. Lo studio “A cross-sectional and prospective cohort study of the role of schools in the Sars-CoV-2 second wave in Italy”, pubblicato sulla prestigiosa rivista The Lancet Regional Health – Europe, indica come l’impennata dell’epidemia osservata tra ottobre e novembre 2020 non possa essere imputata all’apertura delle scuole e come la loro chiusura totale o parziale in due regioni italiane non abbia influito sulla diminuzione dell’ormai famoso indice Rt.

“La relazione tra diffusione del Covid-19 e scuola in presenza è un argomento complesso, che deve essere affrontato con rigore scientifico e senza pregiudizi, attraverso approfonditi studi epidemiologici – spiega il professore Luca Scorrano – Abbiamo pertanto confrontato l’incidenza del Covid-19 tra gli studenti e tra il personale scolastico (docente e non) con quella nella popolazione generale, dello stesso range di età nel caso del personale scolastico”. “Abbiamo valutato – prosegue Scorrano – se in concomitanza con l’apertura della scuola l’incidenza del Covid-19 aumentasse prima tra le persone in età scolare che nella popolazione generale, se gli studenti o il personale scolastico positivi al Covid-19 provocassero focolai di Covid-19 nelle scuole, se i focolai in contesti scolastici fossero causati principalmente da studenti, e infine se a livello delle diverse regioni italiane l’aumento dell’indice Rt seguisse le date di apertura della scuola (diverse da regione a regione) a un intervallo di tempo costante. Un intervallo di tempo costante tra apertura delle scuole e aumento dell’indice Rt sarebbe infatti un importante indicatore di correlazione tra scuole in presenza e circolazione virale nella popolazione generale”.

“Il nostro studio mostra come l’incidenza di Covid-19 tra gli studenti sia stata inferiore rispetto alla popolazione generale – dice la professoressa Sara Gandini – Le infezioni secondarie a scuola erano <1% e focolai si sono verificati nel 5-7% delle scuole analizzate. L’incidenza tra gli insegnanti era paragonabile a quella registrata nella popolazione di età paragonabile a quella degli insegnanti. Le infezioni secondarie tra gli insegnanti erano rare e si verificavano più frequentemente quando il caso indice era un insegnante rispetto a uno studente. Nel periodo che ha di poco preceduto l’apertura delle scuole in Veneto e in concomitanza con l’apertura stessa, l’incidenza di COVID-19 è cresciuta massimamente non tra gli studenti, ma negli individui di 20-29 e 45-49 anni. Lo sfasamento tra le diverse date di apertura delle scuole nelle regioni italiane e l’aumento dell’indice Rt regionale non è stato uniforme. Infine, le chiusure di scuole in due regioni dove sono state attuate prima di altre misure non hanno influenzato la diminuzione di Rt che era già in atto“.