SARS-CoV-2, task force di esperti studia gli effetti di meteo e smog sulla pandemia: Copernicus contribuisce al rapporto di WMO

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ha contribuito al primo rapporto del task team di ricerca Covid-19 dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale sui fattori meteorologici e di qualità dell’aria che influenzano la pandemia di COVID-19, pubblicato oggi. Vincent-Henri Peuch, direttore di CAMS, è uno dei 16 esperti del task team che hanno contribuito a questo rapporto innovativo. Il rapporto si basa su una revisione completa della letteratura di un gran numero di articoli sottoposti a una revisione paritaria e mira a fare luce sulle attuali opinioni di consenso riguardo a questo argomento e sulle questioni associate. Include informazioni generate sia da Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) che da Copernicus Climate Change Service (C3S). Tra gli altri risultati, il rapporto rivela che le dinamiche di trasmissione di COVID-19 sembrano essere state controllate principalmente da interventi governativi piuttosto che da fattori meteorologici e di qualità dell’aria. È intenzione di WMO rivedere e aggiornare periodicamente questo rapporto per includere le ultime scoperte, dato che sono in corso ricerche molto attive su diversi fronti.

Vincent-Henri Peuch, direttore di Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) e membro del task team COVID-19 di WMO, commenta: “Anche se attualmente ci sono poche prove sull’impatto della qualità dell’aria sulla trasmissione del virus all’aperto, sappiamo che l’esposizione all’inquinamento atmosferico da polveri sottili e gas come l’ozono, il biossido di azoto e il biossido di zolfo, può generalmente aggravare i sintomi respiratori delle infezioni virali e sembra che questo sia anche il caso di SARS-CoV-2 e di COVID-19. Dall’inizio della pandemia nel marzo 2020, abbiamo monitorato da vicino i collegamenti tra COVID-19 e la qualità dell’aria ed è fondamentale continuare a farlo per informare al meglio i cittadini e i governi. Un aspetto importante del nostro lavoro è stato quello di confrontare la qualità dell’aria prevista durante i normali orari “business as usual” con la qualità dell’aria effettivamente osservata, combinando dati satellitari, osservazioni a terra e strumenti di modellazione per costruire un quadro completo e sostenere la ricerca epidemiologica“.

“Siamo lieti di contribuire a questo importantissimo rapporto e allo sforzo di WMO con le nostre informazioni di Copernicus per studiare ulteriormente l’effetto delle condizioni meteorologiche e della qualità dell’aria sulla trasmissione di COVID-19. È solo guardando tutti i pezzi del puzzle che possiamo affrontare efficacemente questa malattia e aiutare i governi ad adottare le migliori misure possibili per proteggere i cittadini“, aggiunge.

Maggiori informazioni sullo studio sono disponibili al seguente link: https://public.wmo.int/en/media/press-release/report-examines-meteorological-and-air-quality-factors-and-covid-19

Il microsito di CAMS con informazioni aggiuntive sulla qualità dell’aria durante la crisi causata da Covid-19 è disponibile qui: https://atmosphere.copernicus.eu/european-air-quality-information-support-covid-19-crisis

Lo studio di CAMS con BSC sull’effetto delle misure di lockdown sulla qualità dell’aria è disponibile qui:

https://atmosphere.copernicus.eu/copernicus-study-confirms-reductions-emissions-during-first-wave-covid-19-europe

Progetti di CAMS e C3S relativi alla crisi causata da COVID-19 sono disponibili qui:

https://atmosphere.copernicus.eu/copernicus-contributed-research-showing-reduced-ozone-values-free-troposphere-due-covid-19-crisis

https://atmosphere.copernicus.eu/copernicus-tracks-no-clear-sign-yet-increase-pollutants-across-europe-good-news