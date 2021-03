SARS-CoV-2 e turismo: migliaia di tedeschi arrivano a Maiorca per le vacanze di Pasqua, polemica in Germania

Nonostante l’aumento di contagi da SARS-CoV-2 in Germania e gli inviti delle autorità a non viaggiare, migliaia di turisti tedeschi sono arrivati nel fine settimana sull’isola di Maiorca, in Spagna, per trascorrere le vacanze pasquali: sabato sono atterrati a Palma 60 aerei provenienti dalla Germania e altri 70 nella giornata di domenica, hanno riferito le autorità portuali alla Dpa.

La situazione è stata definita “assurda” dagli albergatori tedeschi, furiosi per le misure che impediscono ai cittadini tedeschi di spostarsi all’interno del Paese, ma che consentono di viaggiare all’estero per vacanza. Martedì Berlino ha esteso un blocco nazionale fino al 18 aprile nel tentativo di arginare la terza ondata di contagi, che prevede la chiusura di alberghi e appartamenti per le vacanze ai turisti.

“Va bene volare a Maiorca se hai superato il test, ma non si può soggiornare in un appartamento per le vacanze dei bavaresi? È semplicemente incomprensibile,” ha affermato Hubert Buchwieser, proprietario di una struttura nella città bavarese di Garmisch-Partenkirchen. Daniel Schimmer, manager del Garmischer Hof, ha dichiarato: “Siamo frustrati, tristi e delusi dal fatto che la nostra industria venga trattata in questo modo“.

La Germania ha rimosso pochi giorni fa diverse regioni della Spagna, inclusa l’isola di Maiorca, dall’elenco nazionale di aree a rischio: tra l’altro va ricordato che sull’isola non possono arrivare turisti dal resto della Spagna, per il blocco degli spostamenti tra Comunità. A Maiorca gli imprenditori si sono detti soddisfatti della decisione, anche se rimane il timore che i turisti esteri possano diffondere l’infezione.