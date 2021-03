SARS-CoV-2, i vaccini Pfizer e Moderna proteggono dal contagio: prevengono le infezioni al 90%, lo studio americano sui dati del mondo reale

I vaccini contro SARS-CoV-2 sviluppati da Moderna e Pfizer-BioNTech proteggono non solo dai sintomi del Covid-19, ma anche dal contagio. Secondo un nuovo studio pubblicato dai Centri americani per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), i due vaccini a mRNA prevengono il 90% delle infezioni. I risultati evidenziano che i vaccini agiscono sulla prevenzione di tutte le infezioni, comprese le infezioni asintomatiche e presintomatiche, per il 90% e agiscono già due settimane dopo la seconda dose. Dopo due o più settimane dopo una singola dose di entrambi i vaccini, il rischio di infezione da SARS-CoV-2 è ridotto dell’80%.

Questo studio, condotto da metà dicembre 2020 a metà marzo 2021, in un periodo in cui circolavano già le nuove varianti, ha valutato l’efficacia del vaccino contro le infezioni, comprese quelle infezioni che non hanno provocato sintomi. Lo studio è stato condotto su 3.950 persone del mondo sanitario, del primo soccorso e su altri lavoratori essenziali perché più esposti al contagio a causa delle loro professioni. Le persone scelte per la ricerca dovevano effettuare tamponi nasali per 13 settimane per capire se sviluppassero sintomi.

Secondo i CDC, solo il 10,7% delle infezioni si sono rivelate asintomatiche, mentre il 58% dei contagi è stato diagnosticato prima della comparsa dei sintomi. In media si sono verificate 0,04 infezioni al giorno ogni mille persone completamente vaccinate (due dosi) e 0,19 infezioni ogni mille parzialmente vaccinati (con una singola dose), numeri decisamente inferiori all’incidenza di 1,38 registrata tra le persone non vaccinate. Risultati altrettanto promettenti sono stati raccolti sulle persone parzialmente vaccinate con una singola dose. La riduzione del rischio di contagio dell’80% è, infatti, in linea con altri studi condotti in Gran Bretagna e Israele, i quali indicano un’efficacia rispettivamente del 70% e del 60%.

Lo studio è il primo americano con dati del ‘mondo reale’ (cioè ottenuti al di fuori delle condizioni controllate tipiche delle sperimentazioni cliniche). I risultati dei CDC confermano che per sviluppare anticorpi protettivi servono circa due settimane dopo la somministrazione di ciascuna dose di vaccino. Gli esperti considerano dunque ‘parzialmente vaccinati’ i soggetti che hanno ricevuto da almeno due settimane la prima dose e ‘completamente vaccinati’ coloro che hanno ricevuto da almeno due settimane la seconda dose. I dati del ‘mondo reale’ sono in linea con quelli ottenuti nella fase 3 della sperimentazione clinica dei due vaccini.