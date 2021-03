SARS-CoV-2 e varianti, le mutazioni nella proteina spike possono influenzare la potenza degli anticorpi neutralizzanti: implicazioni anche sul plasma immune

Da quando sono state individuate, alcune varianti del coronavirus SARS-CoV-2 hanno acceso le preoccupazioni sull’efficacia di terapie e vaccini sviluppati per contrastare la pandemia. L’attuale insieme di terapie anticorpali e vaccini è stato progettato con una proteina spike (proteina fondamentale per l’ingresso del virus nelle cellule umane) basata sui ceppi che circolavano durante le prime fasi della pandemia nel 2020. Recentemente, sono emerse varianti con una maggiore trasmissibilità nel Regno Unito (B.1.1.7), in Sudafrica (B.1.351), Brasile (B.1.1.248) e altrove, con molteplici sostituzioni nella proteina spike, riporta uno studio pubblicato su Nature. “Studi preliminari con pseudovirus suggeriscono che la neutralizzazione di alcuni anticorpi e sieri immuni potrebbe essere ridotta contro le varianti che esprimono mutazioni nella proteina spike”, riporta lo studio.

Per questi motivi, i ricercatori dell’Università di Washington, nel loro studio, hanno valutato l’attività neutralizzante nella coltura cellulare di anticorpi monoclonali e policlonali contro un gruppo di reali varianti di SARS-CoV-2. In sintesi, le conclusioni dello studio sono le seguenti: “I nostri dati mostrano una potenza neutralizzante di anticorpi e sieri da moderata a sostanzialmente ridotta contro ceppi o varianti isogeniche di SARS-CoV-2 chimerici che contengono una mutazione alla posizione 484”.

“I nostri esperimenti in vitro, utilizzando una variante B.1.1.7 e varianti ottenute per modifica genetica nella spina dorsale di WA1/20202”, ceppo isolato a Washington, “stabiliscono che le mutazioni nella proteina spike possono influenzare la potenza della neutralizzazione anticorpale. Alcuni anticorpi monoclonali neutralizzanti che prendono di mira la base dei domini N-terminale (NTD) e di legame al recettore (RBD) hanno mostrato un’attività ridotta contro la variante B.1.1.7, mentre altri che prendono di mira il motivo di legame al recettore (RBM) o l’NTD non riuscivano a inibire l’infezione di Wash SA-B.1.351 (ceppi di Washington con una proteina spike sudafricana, ndr), Wash BR-B.1.1.248 (ceppi di Washington con una proteina spike brasiliana, ndr) o varianti contenenti la mutazione E484K”, riporta lo studio.

“Questi risultati sono importanti perché l’RBM ha una plasticità funzionale e ulteriori mutazioni in questa regione che si verificano con l’evolversi della pandemia potrebbero ulteriormente influenzare l’efficacia delle terapie degli anticorpi monoclonali o dei vaccini. Tuttavia, diversi altri anticorpi monoclonali altamente neutralizzanti hanno mostrato un’attività inibitoria intatta o solo lievemente ridotta contro l’insieme di varianti testato”, scrivono i ricercatori.

“Una tendenza unica che abbiamo notato è che i sieri convalescenti e indotti dal vaccino neutralizzavano meglio l’infezione dei ceppi di SARS-CoV-2 chimerici che codificano la proteina spike brasiliana rispetto a quella sudafricana, anche se entrambi i virus codificavano le mutazioni E484 e N501. In generale, i nostri risultati potrebbero avere implicazioni terapeutiche, poiché il plasma immune derivato da individui infettati durante le prime fasi della pandemia potrebbe non riuscire a proteggere i pazienti contagiati con varianti più recenti che contengono le mutazioni E484K”, concludono i ricercatori.