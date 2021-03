SARS-CoV-2, la virologa Ilaria Capua: “Il virus ci ha trattato come animali, siamo stati a noi a creare la tempesta perfetta”

“La pandemia è stata una ‘perfect storm’. Per i virus noi siamo solo una macchina: se ha la chiave per accendere la macchina la usa, non gli interessa se è un uomo, un pangolino, un coccodrillo o una zanzara, ci entra e si replica. Noi oggi non siamo ancora pienamente consapevoli che siamo stati trattati come animali e che siamo stati a noi a creare la tempesta perfetta“: è quanto ha spiegato la virologa Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center in Florida, durante un incontro in streaming nell’ambito della fiera Didacta. “Il virus – ha proseguito l’esperta- si sposta da una specie all’altra, è un allagamento, un’onda che straborda, se non ci sono barriere arriva a contagiare tutta la popolazione. L’emergenza Covid è nata da un mercato animale e se non ci fossero stati gli aerei sarebbe rimasto lì“. Secondo Capua, “le nostre azioni non influenzano solo la nostra vita ma provocano un effetto domino che ha conseguenze sulla nostra casa comune“. Per questo motivo, ha concluso, “io spero che questa emergenza ci insegni qualcosa: vorrei che restituissimo ai nostri ragazzi un pianeta un po’ meglio, un pianeta più in salute. Se solo capissimo che siamo completamente interconnessi con la nostra mobilità ma anche attraverso la nostra biologia. Leggete libri, cercate di capire e di spiegare, è importante che i ragazzi capiscano che se guardi in faccia il mostro, se lo conosci, fa meno paura“.