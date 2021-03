Sars-Cov2, Garavaglia: “Passaporto vaccinale fondamentale per turismo, riapriamo in estate per non chiudere più”

“Il passaporto vaccinale e’ fondamentale, e’ gia’ cominciata qualche prenotazione dall’estero (anche dagli Usa) di chi e’ vaccinato e vuole venire in Italia. Si sta muovendo tutto il settore su questo. Il 31 di questo mese in Sardegna inaugurano il centro per i test, quindi si potra’ partire in sicurezza. L’obiettivo e’ che su questo si vada tutti insieme in Europa e si decida insieme, cosi’ che nessuno abbia vantaggi competitivi”. Lo dice il ministro Massimo Garavaglia intervenendo a Tg2 Post su Rai2. “Dobbiamo solo accelerare ancora il piano di vaccini, cosi’ non serviranno le isole Covid free a cui pensa la Grecia” spiega.

“Non c’e’ nessuna ragione al mondo per cui non ripartire gia’ quest’estate, ci sara’ il bel tempo ma anche il vaccino. Poi ha ragione il sindaco di Venezia bisogna ripensare il turismo delle citta’ d’arte che non possono sopportare piu’ il mordi e fuggi e un certo tipo di turismo che lascia poco alla citta’ e non da’ neanche molto a livello di esperienze. Si puo’ fare davvero molto di piu'”, precisa Garavaglia parlando anche della coesione a livello politico che c’e’ in questo momento. “C’e’ un’ampia maggioranza perche’ c’e’ un grande problema, di fronte a un problema cosi’ grande si mette da parte la polemica politica. Se si discute nel merito delle questioni, una soluzione si trova sempre”.

"Io non voglio parlare della gestione passata. Posso dire quello che e' successo con la chiusura arrivata all'ultimo della montagna, che ha comportato un grande danno. Quando si fa un danno e' giusto ammetterlo, il Governo lo ha ammesso, tanto e' vero che ha messo un fondo di 700 milioni proprio per tamponare questo danno che si voleva fare. Non e' mai semplice trovare le soluzioni giuste al momento giusto. L'importante – spiega – e' programmare".

Questa estate “si riapre per non chiudere più”. “Già l’estate scorsa, con il vaccino naturale della bella stagione, abbiamo avuto un’estate quasi normale. La novità è che, oltre ad avere il vaccino naturale della bella stagione, c’è il vaccino vero”, ha concluso il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.