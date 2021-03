Sars-Cov2: scoperte 100mila mascherine FFP3 e centinaia di visiere non conformi, scatta il maxi sequestro

Proseguono in tutta Italia i sequestri di mascherine. Dopo la notizia diffusa ieri in merito a dispositivi di protezione individuale sequestrati e destinati dall’ex commissario straordinario Domenico Arcuri agli operatori sanitari, oggi arriva notizia di un altro maxi sequestro: oltre 100mila mascherine (modello FFP3) e 600 visiere, importate dalla Cina, non risultate conformi. E’ quanto hanno accertato i funzionari dell’Agenzia delle Dogane della Sezione Operativa Territoriale di Pomezia, nello svolgimento dell’attività istituzionale riferita agli ordinari controlli doganali dei prodotti destinati all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Gli stessi dispositivi, come si legge in una nota, a seguito di comunicazione del MISE sono stati distrutti, alla presenza di personale dello stesso ufficio, presso un impianto di smaltimento di Pomezia.