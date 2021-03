Sars-Cov2, il direttore dello Spallanzani shock: “Qualcuno lavora affinchè la pandemia non finisca mai”

Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, è diretto e pragmatico, come sempre dall’inizio della pandemia da Sars-Cov2. Con un post pubblicato sui social ha sconvolto gli utenti che lo seguono e non solo: “Senza tentennamenti. Senza scorciatoie ma anche senza alchimie propagandistiche. Non inseguiamo le varianti, studiamole; non assecondiamo chi auspica e lavora perché non abbia mai fine. Con forza e determinazione in Europa e dappertutto. Senza preclusioni e con lo sguardo dritto all’obiettivo vero: salvare le Persone, tornare alla normalità”. Un messaggio disilluso, ma che restituisce speranza: possiamo uscire dalla pandemia, basta volerlo.