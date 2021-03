Sars-Cov2, a Messina vaccini a domicilio agli ultraottantenni: “Finalmente potrò uscire e abbracciare mia figlia” [INTERVISTA]

In Sicilia prosegue a pieni ritmi la campagna di vaccinazione anti Covid. Per gli ultraottantenni la possibilità del vaccino a domicilio diventa motivo di gioia, o quanto meno di qualche preoccupazione in meno: soprattutto per chi ha difficoltà di deambulazione poter ricevere il vaccino direttamente a casa proprio rappresenta un grande vantaggio. La signora Francesca Natoli, 84enne, è in assoluto la prima vaccinata a Messina a domicilio. Nella città dello Stretto sono partiti oggi i vaccini a domicilio per gli over 80. E’ una delle prime città in Sicilia a partire. Secondo quanto si apprende si sono prenotati 11 mila anziani a Messina e provincia.

Nella foto presenti nella gallery scorrevole in alto e nel video visibile cliccando sul link in calce all’articolo, è possibile vedere le dottoresse Marta Giordano e Margherita Messina con Natoli, oltre al dott. Gianfranco Nastasi, coordinatore Team Usca.