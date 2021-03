Sars-Cov2: in Germania lockdown fino al 18 aprile, ma le scuole chiuderanno solo con 200 contagi ogni 100 mila abitanti

Lockdown prolungato di 4 settimane, fino al 18 aprile e nessuna eccezione per Pasqua, con possibile introduzione del coprifuoco notturno. E’ questa l’intesa raggiunta dal governo tedesco e dalle Regioni, secondo fonti citate da “Spiegel” e “Bild“, durante un animato vertice in videoconferenza per combattere la pandemia. Per le visite dai parenti durante le festività pasquali, sarebbe tuttavia permesso riunirsi fino a un massimo di 4 persone, senza contare i ragazzi sotto i 14 anni. E mentre alcuni governatori dei Laender sono contrari alle eccezioni per Pasqua, si è litigato anche sulla chiusura delle scuole e le vacanze dei tedeschi, con la cancelliera tedesca Angela Merkel, scrive Bild, che ha chiesto una pausa di 15 minuti durante la videoconferenza perché le misure erano troppo “fiacche“. Ma se il numero di contagi dovesse salire, le autorità sarebbero pronte a tirare il freno d’emergenza e gli incontri a casa sarebbero ridotti a un unico invitato. Per quanto riguarda le scuole e gli asili infantili, verranno chiusi solo nelle zone in cui si dovesse superare l’incidenza settimanale di 200 nuovi contagi su 100 mila abitanti.