Sars-Cov2, Speranza: “Puntiamo al vaccino italiano, Reithera sarà pronto in autunno”

“Il vaccino sul quale stiamo puntando è Reithera, siamo fiduciosi che a aprire dall’autunno possa essere a disposizione“. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa. “C’è stato un investimento in termini di capitale pubblico, le sperimentazioni sono in corso“, ha ricordato Speranza, rispondendo alle domande in conferenza stampa con il premier Mario Draghi.

“Sono state 238mila le somministrazioni di vaccino due giorni fa e 243mila ieri. Sono dati in crescita significativa che tendiamo a migliorare ancora“, ha sottolineato Speranza. “Entro fine marzo attendiamo 4 milioni di dosi – ha aggiunto – mentre saranno 50 milioni le dosi attese nel secondo trimestre e 80 milioni nel terzo trimestre. Del vaccino monodose di Johnson&Johnson saranno consegnate 7,3 milioni di dosi nel secondo trimestre e 15,9 milioni nel terzo”. Mentre il vaccino italiano prodotto da Reithera “è atteso entro autunno”.