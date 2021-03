Scherma: Grand Prix Fie, 10 fiorettiste azzurre accedono al main draw a Doha

Doha, 27 mar. – (Adnkronos) – La seconda giornata del Grand Prix Fie di fioretto a Doha sorride all’Italia che, al termine della fase a gironi e del tabellone preliminare femminile, porta nel main draw dieci fiorettiste che domani cercheranno di guadagnarsi un posto in finale.

Erano già qualificate al tabellone principale, grazie alla loro posizione nel ranking internazionale, Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini e, dopo la fase a gironi, hanno raggiunto lo stesso traguardo anche Erica Cipressa, Valentina De Costanzo, Camilla Mancini ed Elisa Vardaro. A passare il turno dopo il tabellone preliminare, vincendo i loro assalti individuali, sono state poi Beatrice Monaco, Francesca Palumbo e Martina Sinigalia.

Si è concluso invece il cammino di Elena Tangherlini, uscita nel tabellone dei 128 contro la portacolori del Giappone Komaki Kikuchi per 15-12, e di Elisabetta Bianchin che, dopo avere superato il primo turno contro l’egiziana Aida Mohamed 15-9, è stata sconfitta 15-11 dall’americana May Tieu. Domani a partire dalle ore 7 italiane il programma prevede il tabellone principale del fioretto femminile, seguito da quello maschile alle ore 8:30 italiane. Le fasi finali saranno invece nel pomeriggio.