Sci: CdM, 5 azzurri convocati per gare di Saalbach

Saalbach, 2 mar. – (Adnkronos) – Saranno cinque gli azzurri schierati per le gare di Saalbach del prossimo fine settimana: Emanuele Buzzi, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, cui si unirà Riccardo Tonetti solo per il superG di domenica. Il programma nella località austriaca prevede tre recuperi: la prima discesa, venerdì alle 11.20, sarà il recupero più volte rimandato di Wengen, sabato la seconda discesa, con partenza alle 11, che recupererà quella a cui ha rinunciato Kvitfjell, e il superG di domenica, il via alle 10.30, sempre recupero di quello norvegese.

Le classifiche di specialità sono ancora aperte. Per quanto riguarda la discesa, guida Beat Feuz con 406 punti, davanti a Matthias Mayer a quota 358 e a Dominik Paris a 288. Tutto può succedere a tre gare dal termine della stagione e quindi con 300 punti in palio, anche se i tre fuoriclasse che guidano la classifica hanno più volte dimostrato di spartirsi i primi posti nelle gare. Mentre Innerhofer è 13° ed è comodamente qualificato per le Finali, Marsaglia deve ancora racimolare punti visto che si trova al 26/o posto a quota 51, distanziato di 18 punti da Schwaiger, 25/o. Impresa più difficile per Buzzi che ha un solo punto in stagione.

Per quanto riguarda il superG guida Vincent Kriechmayr con 341 punti, davanti a Matthias Mayer con 240 e a Mauro Caviezel con 225. Incalza Marco Odermatt a quota 218. In questo caso mancano due sole gare e l’Austria pare molto vicina a portare a casa la Coppa. Innerhofer è il primo degli azzurri al decimo posto, mentre è sedicesimo Paris. Buzzi deve mettere in pista due buone prestazioni per recuperare sul 25° che è Josef Ferstl con 54 punti, contro i 21 dell’azzurro. Marsaglia è 37° a 18.