Sci: Pinturault vince gigante finali e conquista Coppa del Mondo**

Lenzerheide, 20 mar. -(Adnkronos) – Alexis Pinturault vince il gigante della finali di Coppa del Mondo di Lenerheide e conquista la Coppa generale e quella di specialità. Il francese si impone con il tempo di 2’15″75 davanti al croato Filip Zubcic (2’15″95) e al connazionale Mathieu Faivre (2’15″96). Quarto posto per l’austriaco Stefan Brennsteiner (2’16″21) appena davanti all’azzurro Luca De Aliprandini (2’16″39). Quattordicesimo Giovanni Borsotti (2’17″35). Nella classifica generale Pinturault sale a 1200 punti, 107 in più dello svizzero Marco Odermatt, oggi solo undicesimo, con una sola gara, lo slalom di domani, da disputare e 100 punti in palio. Nella classifica di gigante Pinturault chiude con 700 punti, 51 in più di Odermatt.