Scuola: sottosegretaria Floridia, ‘centro di gravità per transizione culturale ed ecologica’**

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Meno bottigliette più borracce; meno sui banchi più all’esterno; meno merendine più orto biologico; meno essere, più fare per essere; meno cellulare più padronanza di spazio e tempo”. “Sarà il segno meno il concetto di fondo” della transizione culturale ed ecologica della scuola italiana, in un piano allo studio del Ministero dell’Istruzione insieme al dicastero guidato da Roberto Cingolani, ma anche altre realtà come il Mipaaf, articolato su “quattro pilastri ed un centro di gravità, la scuola”. Ne parla con entusiasmo la sottosegretaria all’Istruzione del M5s Barbara Floridia, delegata dal Mi alla Transizione ecologica, indicando all’Adnkronos quelli che saranno i 4 pilastri fondamentali dell’intera operazione: “abitativo; culturale; comportamentale; strutturale”, strettamente connessi ed interdipendenti tra loro per l’avvio di una rivoluzione culturale che dal suono della campanella educhi le nuove generazioni “ad un nuovo modo di vedere, usare, pensare gli oggetti le cose e il nostro modo di muoverci e vivere”.

Cosa intendete per abitativo? “Investimenti in edilizia scolastica secondo determinati canoni eco-sostenibili; efficientamento energetico ad esempio attraverso comunità energetiche; costruzione di nuovi edifici; valorizzazione dei giardini”, risponde. Un’edilizia proiettata all’esterno poggiante anche su un pilastro culturale che coinvolgerà nell’offerta formativa quella di “consorzi, associazioni, categorie. Meno lezioni di educazione civica frontale con docenti, dunque più esperienza fisica dei ragazzi nel territorio”. Indispensabile anche la valorizzazione di dinamiche comportamentali eco-guidate sul “cosa mangio alla mensa; come vado a scuola; puntando a far spostare i ragazzi in bicicletta o bus elettrici” piuttosto che con mezzi tradizionali. Poi c’è il pilastro strutturale: “stiamo tentando di predisporre indirizzi di scuola specifici. Penso agli agrari, agli istituti industriali, agli Its, dopo il diploma e, guardando ai licei, a quelli che saranno dedicati anche alla transizione ecologica