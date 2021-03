“Semplice” mal di testa o emicrania? Quando rivolgersi allo specialista, i campanelli d’allarme da non trascurare

Dolore pulsante alle tempie, nausea, vomito, sensibilita’ alla luce e ai suoni: questa e’ la sintomatologia che spesso accompagna l’emicrania. Spesso e’ classificata come ‘semplice mal di testa‘, ma non sempre e’ cosi’. Il soggetto colpito da un attacco deve ricorrere al riposo completo in un ambiente silenzioso, isolato e buio. Chi ne soffre puo’ davvero essere ‘limitato’ nella vita di tutti i giorni. Ma quali sono i campanelli d’allarme che devono spingere il paziente a rivolgersi ad uno specialista? Ci sono esami clinici che completano il quadro clinico? E che ruolo svolgono gli stili di vita corretti e quanto e’ importante dormire le giuste ore di sonno? L’agenzia di stampa Dire ha approfondito l’argomento con Licia Grazzi, neurologa e responsabile del Centro Cefalee della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico ‘Carlo Besta’ di Milano che ha recentemente scritto con il collega Paul Rizzoli, neurologo del John R. Graham Headache Center del Brigham and Women’s Faulkner Hospital, Harvard Medical School di Boston, l’articolo ‘Lessons from lockdown – behavioural interventions in migraine’ pubblicato sulla rivista ‘Nature Review Neurology’.

– Spesso l’emicrania viene associata al comune mal di testa il piu’ delle volte passeggero. Ma non e’ detto sia sempre cosi’, molte volte si tratta di un problema invalidante. Quanti tipi di emicrania esistono? Quali sono i sintomi che devono mettere in allarme il paziente e indirizzarlo da uno specialista?

“La sintomatologia emicranica e’ particolare. Non si tratta di un semplice mal di testa ma la sua manifestazione e’ molto violenta monolaterale e si presenta con un dolore pulsante che spesso si associa a nausea e vomito. Esistono due tipi di emicrania come descritti dalla classificazione internazionale delle cefalee e sono: emicranie senza aura e con aura. Le ultime sono contraddistinte da una serie di sintomi neurologici che possono precedere o accompagnare l’attacco di dolore. La classificazione nella sua globalita’ annovera anche l’emicrania cronica cioe’ che ha avuto una evoluzione peggiorativa nel tempo diventando plurisettimanale quasi quotidiana con degli attacchi invalidanti e che spesso si associa ad uno uso di analgesici”.

-Come viene effettuata la diagnosi e quali sono i trattamenti piu’ utilizzati?

“Generalmente i pazienti hanno una insorgenza dell’emicrania in eta’ giovanile. Spesso nelle ragazze coincide con il menarca e il sintomo spesso viene riconosciuto dalle loro mamme che ne hanno sofferto perche’ puo’ esserci una certa familiarita’. Un mal di testa puo’ diventare ‘sospetto’ quando per le sue caratteristiche si discosta in maniera significativa dal ‘solito’ mal di testa di cui un soggetto puo’ soffrire. Una insorgenza in tarda eta’ o attacchi particolarmente violenti che non rispondono agli usuali farmaci associati a vomito e con esordio in orario notturno sono tutti elementi che devono mettere in allarme il paziente che prima a rivolgersi medico curante e poi, se necessario, allo specialista. Il paziente segnala gli aspetti atipici che possono comportare un cambiamento della diagnosi per questo e’ importante che lo specialista si metta in ascolto. La diagnosi di emicrania e’ una diagnosi clinica che viene condotta con raccolta di dati attraverso l’anamnesi coadiuvata da una intervista al paziente. Ma in ogni caso gli esami strumentali come una Tac o una Risonanza magnetica ci aiutano ad escludere tutte quelle cause di mal di testa di tipo secondario come nel caso di problemi vascolari cerebrali o tumori cerebrali sono molto importanti prima di concludere che una forma di mal di testa coincida con una cefalea primaria che non sottende nessuna patologia organica e servono a concludere l’iter diagnostico”.

-Un connubio inaugurato purtroppo in questo anno di pandemia e’ ’emicrania e lockdown’. Lei cosa ha potuto osservare sui suoi pazienti e quali sono state le strategie messe in campo durante questo anno?

“Certamente quest’anno e’ stato un periodo difficile e drammatico per tutti. Sicuramente durante il primo lockdown un numero significativo di pazienti sia adulti che adolescenti hanno segnalato un miglioramento e diradamento della frequenza dei loro attacchi. Probabilmente il fatto di lavorare da casa e organizzare meglio i ritmi di lavoro in maniera piu’ consona e tranquilla ha influito positivamente. Anche sei soggetti hanno riferito di aver lavorato alla fine della giornata molte piu’ ma avvalendosi di ritmi personalizzati hanno avuto un miglioramento degli attacchi emicranici. Viceversa, in questo periodo, il continuo riassestamento dei ritmi lavoro o studio da casa alternato a quello in presenza sta comportando una destabilizzazione e il paziente emicranico di questo ne puo’ risentire. Il risultato allora e’ il peggioramento della sintomatologia con una frequenza degli attacchi ed una intensita’ piu’ importante del disturbo”.

– A tal proposito e’ stato pubblicato su ‘Nature Review Neurology’, un lavoro a quattro mani con il suo collega Paul Rizzoli. Ce ne parla?