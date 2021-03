senz’altro la

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Senza’altro la presenza qui dei ministri rappresenta lo spirito con cui il presidente Draghi e il governo operano, uno spirito sostanzialmente di squadra. Per quanto riguarda la presenza di Draghi in occasioni pubbliche, stiamo studiando un’agenda che soddisferà le vostre legittime domande e ho fiducia che presto ci saranno comunicazioni su questo punto”. Così la portavoce del presidente del Consiglio, Paola Ansuini, rispondendo a una domanda sull’assenza di Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi per il nuovo Dpcm, firmato oggi e in vigore dal 6 marzo.