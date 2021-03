Simona Ventura è positiva al Coronavirus, salta il Festival di Sanremo: “è disperata”

“Mi dispiace comunicare che Simona Ventura non ci sarà. E’ risultata positiva al Covid, ma grazie a Dio sta bene. E’ un grande dolore per me. Lei è disperata, ci teneva tanto. Ti abbracciamo, in bocca al lupo. Ci rifaremo la prossima volta“. L’annuncio è di Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. “Io ero felice di avere Simona al mio fianco, e di portarla a rivivere la magia che ha solo il festival di Sanremo dopo tanti anni, ma purtroppo come vedete dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato“, ha detto Amadeus. “Faccio un grandissimo in bocca al lupo a Simona, la cosa più importante è che stia bene e che torni presto a lavorare. Ti abbraccio forte e magari accadrà un’altra volta che faremo una cosa insieme. Ti vogliamo bene“, ha concluso.