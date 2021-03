SKY Perfect JSAT firma un contratto con Airbus per costruire il satellite per telecomunicazioni Superbird-9

SKY Perfect JSAT Corporation, il principale operatore satellitare in Giappone e il principale fornitore mondiale di servizi satellitari fissi, ha selezionato Airbus per costruire Superbird-9, un satellite per telecomunicazioni completamente digitale e riconfigurabile in orbita.

Il satellite si baserà sulla linea di prodotti standardizzati OneSat di Airbus. Airbus fornirà una soluzione chiavi in mano, compresa la progettazione e la fabbricazione del satellite Superbird-9, i servizi associati e il supporto per le operazioni in orbita e il segmento di terra, così come una suite digitale avanzata per gestire il carico utile digitale e per operare le risorse satellitari end-to-end.

OneSat permetterà a SKY Perfect JSAT di sostituire una missione di trasmissione chiave e di fornire contemporaneamente servizi HTS (High Throughput Satellite) completamente flessibili con prestazioni elevate e un’esperienza innovativa per i loro clienti.

Superbird-9 fornirà missioni di trasmissione e banda larga in banda Ku, principalmente in Giappone e in Asia orientale. Apporterà flessibilità quotidiana alla flotta SKY Perfect JSAT consentendo la configurazione, la personalizzazione e la combinazione di missioni in orbita per soddisfare perfettamente le esigenze degli utenti finali. Copre tutto, dalla trasmissione DTH alla banda larga HTS compresi i servizi di connettività marittima e aerea, utilizzando le ultime innovazioni nella tecnologia del carico utile e nella gestione delle risorse in orbita. SKY Perfect JSAT prevede un investimento complessivo, compreso questo contratto, di circa 30 miliardi di yen (circa €230 milioni).

Eiichi Yonekura, Representative Director, President & CEO di SKY Perfect JSAT Holdings, ha dichiarato: “Da quando abbiamo lanciato il primo satellite giapponese per le telecomunicazioni commerciali nel 1989, siamo sempre stati in prima linea nell’innovazione nel mercato spaziale, con più di 30 satelliti in orbita. Abbiamo fatto una stima della domanda del mercato per i prossimi 20 anni su ogni nostro satellite, il che ci consente di massimizzare il contributo alla società per ogni satellite. Il nostro nuovo satellite flessibile Superbird-9, che dovrebbe iniziare ad essere operativo nel 2024, ha a bordo una tecnologia digitale altamente flessibile con una copertura potente e flessibile in banda Ku per i paesi dell’Asia orientale. Con una capacità rivoluzionaria, i nostri servizi di telecomunicazione satellitare saranno in grado di adattarsi al meglio ai nostri clienti. Siamo fermamente convinti che Superbird-9 giocherà un ruolo significativo nella fornitura del nostro avanzato servizio di telecomunicazione e nello sviluppo di nuove attività spaziali”.

Jean-Marc Nasr, Head of Space System di Airbus, ha dichiarato: “Questo è un contratto storico per Airbus in Giappone e segna la prima volta che un operatore di telecomunicazioni giapponese ha ordinato un satellite dall’Europa. La scelta da parte di SKY Perfect JSAT di Airbus per costruire Superbird-9 così da rafforzare la sua flotta di satelliti è una grande conferma della tecnologia all’avanguardia alla base del nostro progetto OneSat. Superbird-9, il settimo satellite OneSat digitale ordinato, fornirà prestazioni elevate e un’esperienza innovativa per i clienti di SKY Perfect JSAT Corporation. Spero che questo contratto apra la strada per una stretta collaborazione futura”.