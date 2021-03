Spazio: aperto il bando dell’Agenzia Spaziale Europea per la selezione di astronauti

Aperto oggi il bando per la selezione delle astronaute e degli astronauti ESA 2021.

L’Agenzia Spaziale Europea sta offrendo anche un posto nell’ambito del progetto di fattibilità “Parastronauta“, per selezionare un o una astronauta con determinate condizioni di disabilità fisica. Inoltre, l’ESA sta lavorando con i partner internazionali e commerciali per i voli nello spazio al fine di valutare la possibilità di mandare il/la candidato/a o i/le candidati/e che passeranno la selezione sulla Stazione Spaziale Internazionale, in una missione ESA sicura e utile.

Nel frattempo, il/la candidato/a selezionato/a continuerà a far parte del team di riserva del corpo astronautico costituito da candidati e candidate ESA.

Il nuovo sito web per chi ha interesse a candidarsi https://www.esa.int/YourWayToSpace è online e offre una panoramica sul ruolo dell’astronauta dell’ESA, sui requisiti di selezione, sull’addestramento di astronauti e astronaute e sulle attività dell’ESA.

Entrambe le selezioni per i ruoli da astronauta e astronauta con disabilità fisiche saranno aperte fino al 28 maggio 2021. L’ESA prenderà in considerazione solo le domande presentate sul sito web ESA Careers entro queste otto settimane. Successivamente, inizierà il processo di selezione strutturato in sei fasi, il cui completamento è previsto a ottobre 2022.

“Rappresentare tutte le parti della nostra società è un impegno che prendiamo molto seriamente,” ha commentato David Parker, Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica ESA. “La diversità in ESA non deve riferirsi solo a origine, età, bagaglio culturale o genere dei nostri astronauti, ma anche a possibili disabilità fisiche. Per trasformare questo sogno in realtà, insieme al reclutamento delle astronaute e degli astronauti, sto lanciando il Parastronaut Feasibility Project (progetto di fattibilità parastronauta), un’innovazione che è tempo di introdurre“.

I candidati e le candidate che supereranno la selezione saranno nominati presumibilmente a ottobre 2022.