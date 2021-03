Spazio, asteroidi “pericolosi”: il primo telescopio “Flyeye” in Europa sarà installato a Isnello, sulle Madonie

Il primo telescopio “Flyeye” in Europa per il rilevamento di asteroidi “pericolosi” sarà installato a Isnello, sulle Madonie: del progetto si è discusso durante un incontro in videoconferenza tra il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, l’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, Toto Cordaro, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, e il sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro.

“La Regione nutre grande apprezzamento per l’ardito progetto che pone la Sicilia alla testa di una esperienza scientifica di altissimo livello. La strada di accesso al sito individuato su Monte Mufara sarà a carico della Regione siciliana, che provvederà a renderla compatibile con il contesto ambientale in cui è inserita,” ha dichiarato l’assessore Cordaro.

Il rivoluzionario disegno “Flyeye” utilizza telecamere e ottiche multiple, suddividendo una sezione del cielo in 16 immagini più piccole, per espandere il campo visivo del telescopio.

L’obiettivo dell’Agenzia Spaziale Italiana è inaugurare la struttura entro gennaio 2023.