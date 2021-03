Spazio: la Cina lancia nuovo satellite per l’osservazione della Terra

La Cina ha inviato in orbita un nuovo satellite per l’osservazione della Terra: il lancio è avvenuto dal Jiuquan Satellite Launch Center, situato nel nord-ovest della Cina, alle 06:45 ora di Pechino.

Il satellite “Gaofen-12 02” è stato lanciato a bordo di un razzo Long March-4C ed è entrato con successo nell’orbita di destinazione: è la 364ª missione di volo della serie di questi razzi vettore.

Il satellite verrà utilizzato per eseguire indagini sul territorio, per finalità di pianificazione urbana, di progettazione della rete stradale, per la stima della resa delle colture e per le operazioni di soccorso in caso di calamità.