Spazio, Cina: lanciato con successo il razzo Long March 7A

La Cina ha lanciato questa mattina con successo, al suo 2° tentativo, il suo razzo di nuova generazione Long March 7A, che aveva a bordo un satellite sperimentarle da mettere in orbita. Il primo tentativo di lancio, nel marzo del 2020, era fallito.

Il vettore è stato lanciato dal sito di Wenchang, nella provincia meridionale di Hainan: a bordo il satellite Shiyan-9, che servirà a testare nuove tecnologie, come il monitoraggio spaziale dell’ambiente, ha spiegato la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), che ha costruito il satellite in soli 8 mesi.

Il Long March 7A è un razzo a 3 fasi da circa 60 metri di lunghezza e 3,35 metri di diametro.

La Cina prevede di lanciare da 3 a 5 razzi Long March 7A ogni anno prima del 2025.