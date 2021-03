Spazio, la Cina sogna la Luna: “Costruiremo una stazione di ricerca sul polo sud del satellite”

Wu Weiren, capo progettista del programma di esplorazione lunare cinese, ha confermato il completamento degli studi di fattibilità della 4ª fase del programma di esplorazione lunare, prevedendo in futuro la costruzione di una stazione di ricerca lunare internazionale sul polo sud del satellite: in un’intervista a China Space News, Wu ha affermato che sono previste 3 missioni per la 4ª fase del programma, che include il recupero di campioni lunari dal polo sud da parte di Chang’e-6, un’indagine dettagliata delle risorse del polo sud della Luna da parte di Chang’e-7 e la sperimentazione di tecnologie chiave in preparazione per la costruzione della stazione di ricerca lunare di Chang’e-8.

Considerando che sulla Luna potrebbero esserci un giorno e una notte polari sul polo sud, come accade per i poli nord e sud della Terra, e che il periodo di rotazione della Luna è uguale al suo periodo di rivoluzione (28 giorni) Wu ha spiegato che potrebbero esserci oltre 180 giorni consecutivi di luce sul polo sud della Luna, elemento molto conveniente per gli astronauti che dovrebbero svolgere ricerche scientifiche.

Cina e Russia hanno firmato martedì scorso un memorandum d’intesa per costruire una stazione di ricerca scientifica internazionale sulla Luna: i due Paesi useranno la loro esperienza in scienze spaziali, ricerca e sviluppo e le loro apparecchiature e tecnologie spaziali, e formuleranno congiuntamente una tabella di marcia per la costruzione di una stazione di ricerca lunare internazionale, svolgendo una stretta cooperazione nella pianificazione, dimostrazione, progettazione, sviluppo, implementazione e funzionamento del progetto, ha precisato Wu. L’esperto ha anche aggiunto che scienziati e ingegneri cinesi stanno studiando come atterrare sulla Luna. Secondo Wu, in futuro la Cina prenderà in considerazione l’atterraggio sul polo sud, più complesso in condizioni ambientali migliori. In seguito e gradualmente potrà avvenire la costruzione della stazione di ricerca lunare: Wu ha affermato che per gli astronauti cinesi sarà un soggiorno a lungo termine.