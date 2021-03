Spazio: la Cina effettuerà 11 missioni entro il 2023 ed invierà 12 astronauti in orbita

La Cina intende effettuare 11 missioni spaziali entro il 2023 con l’invio di 12 astronauti in orbita, che avranno il compito di costruire di una stazione orbitante: è quanto ha affermato il vice ingegnere capo del programma spaziale con equipaggio umano di Pechino, Yang Liwei, a margini dei lavori della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, secondo quanto riporta CCTV.

Yang, primo cinese ad andare nello Spazio, ha precisato che le missioni includeranno i lanci del modulo principale della stazione, di un modulo sperimentale e di un’astronave. Yang ha invitato i giovani a candidarsi per entrare nel programma spaziale, non più riservato solo al personale militare.

La Cina mira a completare la costruzione della propria stazione spaziale intorno al 2022: durante i lavori, il Paese prevede di lanciare 5 astronavi Shenzhou con equipaggio e 4 navicelle cargo Tianzhou per il trasporto di equipaggiamenti e materiali supplementari. Il razzo vettore Long March-5B Y2, che invierà in orbita il modulo principale, è stato trasportato al sito di lancio spaziale di Wenchang, nella provincia di Hainan: questa missione è prevista per la prima metà di quest’anno.