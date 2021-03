Spazio e clima: elaborate nuove mappe per migliorare le stime della biomassa forestale

Le fluttuazioni della biomassa ricca di carbonio contenuta nelle foreste del mondo possono contribuire o rallentare il cambiamento climatico. Una serie di nuove mappe della biomassa, generate utilizzando osservazioni spaziali, è destinata ad aiutare la nostra comprensione del ciclo globale del carbonio e supportare la gestione delle foreste, la riduzione delle emissioni e gli obiettivi della politica di sviluppo sostenibile.

La biomassa superficiale si riferisce al fusto, alla corteccia, ai rami e ai ramoscelli dei componenti legnosi della vegetazione. Poiché la fotosintesi cattura l’anidride carbonica dall’atmosfera, immagazzina il carbonio nella vegetazione in una quantità paragonabile a quella del carbonio atmosferico. La vegetazione ha il potenziale di “catturare” più carbonio in futuro o contribuire come fonte ancora più grande.

La biomassa vegetale è una variabile ecologica cruciale per comprendere l’evoluzione e i potenziali cambiamenti futuri del sistema climatico, su scala locale, regionale e persino globale. Per questo motivo, è riconosciuto dal Global Climate Observing System (GCOS) come una delle 54 variabili climatiche essenziali utilizzate per caratterizzare il clima.

Nuove mappe, generate da un gruppo di ricerca che lavora come parte della Climate Change Initiative dell’ESA, forniscono una visione globale della distribuzione della biomassa superficiale e della densità spaziale in tre anni distinti: 2010, 2017 e 2018. Le mappe sono derivate da una combinazione di dati, a seconda degli anni, dalla missione Copernicus Sentinel-1, dallo strumento ASAR Envisat, dell’Advanced Land Observing Satellite (ALOS-1 e ALOS-2) di JAXA, insieme con l’aggiunta di informazioni provenienti da fonti di osservazione della Terra.

I dati di osservazione della Terra vengono abitualmente utilizzati per convalidare l’accuratezza o identificare errori nei modelli climatici. Le nuove mappe, fornite a una risoluzione di 100 metri, hanno ridotto le stime di incertezza.

Fondamentalmente, e secondo il leader scientifico del team, Shaun Quegan, le nuove mappe rilevano i livelli di biomassa più elevati nelle aree forestali ad alta densità, come i tropici, grazie a importanti miglioramenti all’algoritmo.

Utilizzando una particolare metodologia, l’avvento delle mappe della biomassa pluriennali porta con sé la prospettiva di monitorare il cambiamento a un livello più vicino alla realtà. Tuttavia, gli utenti sono attualmente scoraggiati dal quantificare i cambiamenti della biomassa semplicemente sottraendo le mappe attuali, poiché la procedura di recupero è ancora in fase di messa a punto.

Il team sta attualmente sviluppando una mappa per il 2020 affrontando anche la coerenza temporale tra i diversi anni, con l’integrazione di flussi di dati aggiuntivi a bassa risoluzione geometrica in considerazione, vale a dire la profondità ottica della vegetazione in banda L dal satellite dell’ESA Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) e dati dello scatterometro dall’ASCAT a bordo dei satelliti Metop di Eumetsat.

Shaun Quegan ha spiegato: “Si prevede che la combinazione di questi nuovi dati aumenterà la coerenza di queste mappe ad alta risoluzione e consentirà un passo avanti verso il monitoraggio dei cambiamenti e la stima diretta degli incrementi e delle perdite lordi della biomassa in superficie su larga scala“. Sono allo studio anche approcci alternativi per correggere gli errori.

Con un decennio di stime globali della biomassa all’orizzonte, le mappe sono impostate per consentire agli scienziati di condurre analisi di tendenza, consentendo, ad esempio, di comprendere meglio l’impatto dei fenomeni climatici regionali come El Niño sulle dinamiche della biomassa.

Importante il fatto che la capacità di monitorare il cambiamento globale della biomassa possa per supportare le politiche globali e nazionali volte a soddisfare gli impegni di riduzione delle emissioni per limitare il riscaldamento globale. Le stime della biomassa forniscono un supporto fondamentale sia per la comunicazione delle emissioni nazionali di gas serra ai sensi dell’accordo di Parigi sia per la gestione delle foreste attraverso l’iniziativa Reducing Emissions from Deforestation and Degradation-plus (REDD +) delle Nazioni Unite.

Anche il monitoraggio del cambiamento della biomassa sta diventando sempre più importante poiché i governi nazionali lavorano per la rendicontazione per il Global Stocktake – un aspetto dell’accordo globale sul clima di Parigi – che controllerà periodicamente i progressi internazionali verso il rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni per limitare il riscaldamento globale.