Spazio, countdown per la 2ª missione: l’astronauta ESA Samantha Cristoforetti ha iniziato l’addestramento al Johnson Space Center della NASA

L’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti ha iniziato l’addestramento presso il Johnson Space Center della NASA a Houston (USA). Con un lancio previsto nel 2022 per la sua seconda missione, Samantha sta già riacquistando familiarità con i sistemi della Stazione Spaziale Internazionale, con una serie di corsi di aggiornamento.

Samantha ha visitato la Stazione Spaziale Internazionale l’ultima volta nel 2014 con la missione Futura. Ha trascorso 200 giorni nello Spazio, eseguendo esperimenti scientifici europei e internazionali, e le operazioni della Stazione Spaziale.

Nei prossimi mesi il suo programma si intensificherà, mentre si addestra per specifici esperimenti e compiti che svolgerà nello Spazio nel corso della sua seconda missione.

Come sforzo collaborativo e internazionale tra gli Stati Uniti d’America, l’Europa, il Canada, la Russia e il Giappone, l’addestramento per la Stazione Spaziale si svolge in tutto il mondo. La preparazione per Samantha si svolgerà tra il Johnson Space Centre negli Stati Uniti, il Gagarin Cosmonaut Training Centre a Star City – la Città delle Stelle – in Russia, e il Centro Europeo Addestramento Astronauti a Colonia, Germania.

Samantha e i suoi colleghi della Classe astronauti 2009, presto daranno il benvenuto a nuovi colleghi. Per la prima volta in oltre un decennio, l’Agenzia Spaziale Europea cerca nuovi astronauti e il bando rimane aperto dal 31 marzo al 28 maggio 2021. Un processo di selezione in sei fasi comincerà in seguito. È previsto che venga completato a ottobre 2022.