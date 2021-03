Spazio: lancio di razzo Soyuz rinviato a domani, andranno in orbita 38 satelliti stranieri

Rinviato il lancio di un razzo russo Soyuz previsto per questa mattina poco dopo le 7 ora italiana dal centro spaziale di Bajkonur (Kazakistan): lo ha annunciato l’Agenzia spaziale russa Roscosmos.

Il lancio avverrà domani alle 07:07 italiane: il vettore porterà in orbita 38 satelliti stranieri, secondo quanto ha confermato in una nota il direttore di Roscosmos, Dmitri Rogozine. Le operazioni sono state sospese a causa di un sovraccarico elettrico, ha precisato Rogozine: “Abbiamo deciso di non correre il rischio“, ha dichiarato all’agenzia Ria-Novosti.

I 38 satelliti provengono da 18 Paesi tra cui Arabia Saudita, Brasile, Corea del Sud, Germania, Giappone, Italia e Tunisia.