Spazio, i satelliti Pléiades Neo arrivano a Kourou per il lancio: una costellazione all’avanguardia, immagini con risoluzione di 30 cm quasi in tempo reale

I primi due satelliti di imaging Pléiades Neo costruiti da Airbus sono arrivati all’aeroporto di Cayenne, nella Guyana francese, e sono ora in viaggio verso il Centro Spaziale Europeo di Kourou.

Programmato per il lancio nell’aprile 2021 su un lanciatore Vega, Pléiades Neo 3, il primo della nuova generazione di satelliti ad altissima risoluzione, si unirà alla flotta esistente di satelliti ottici e radar di Airbus, portando maggiore risoluzione, rivisitazione e copertura. Sarà seguito poche settimane dopo dal suo gemello, Pléiades Neo 4, anch’esso previsto per il lancio su un razzo Vega.

Interamente finanziato, prodotto, posseduto e gestito da Airbus, Pléiades Neo fornirà ai clienti commerciali e istituzionali delle immagini di alto livello per il prossimo decennio. Ogni satellite aggiungerà mezzo milione di km² al giorno con una risoluzione nativa di 30 cm. Le immagini saranno facilmente accessibili sulla piattaforma digitale OneAtlas di Airbus, consentendo ai clienti l’accesso immediato sia ai dati appena acquisiti che a quelli d’archivio, così come alle dettagliate analisi.

Composta da quattro satelliti identici, la flotta Pléiades Neo lavorerà di pari passo con i satelliti Pléiades esistenti. I satelliti Pléiades Neo, altamente compatti, sono dotati di uno strumento ottico leggero in carburo di silicio di nuova generazione. Hanno anche collegamenti inter-satellitari con i satelliti geostazionari SpaceDataHighway (EDRS) per consentire il download rapido delle immagini dopo la loro acquisizione a soli 30-40 minuti dalla richiesta rispondendo così rapidamente alle situazioni più critiche.

“Pléiades Neo è un punto di svolta per Airbus e per i suoi clienti di geo-intelligence. Grazie ai nostri investimenti innovativi e coraggiosi possiamo offrire una costellazione all’avanguardia che fornisce immagini con una risoluzione di 30 cm quasi in tempo reale, aprendo una gamma completamente nuova di applicazioni per dare ai nostri clienti più dettagli, più rapidamente“, ha detto Jean-Marc Nasr, head of Space Systmes di Airbus.