Spazio: Sentinel-2 ci porta sopra Vancouver, la 3ª città più grande del Canada [FOTO]

La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra Vancouver – la terza città più grande del Canada.

Vancouver, visibile nella parte alta dell’immagine, sorge tra l’insenatura di Burrard – un braccio dello Stretto di Georgia – a nord, e il delta del fiume Fraser a sud. Vancouver ha la più alta densità di popolazione del Canada, con oltre 5.400 persone per km quadrato, rendendola la quinta città più densamente popolata del Nord America.

In questa immagine, acquisita il 29 luglio 2019, si può vedere una quantità insolitamente grande di sedimento sgorgare dal fiume Fraser dentro lo Stretto di Georgia. Il Fraser è il fiume più lungo all’interno del British Columbia, nasce dal Passo Fraser nelle Montagne Rocciose e scorre per oltre 1.300 km prima di sfociare nello stretto. Si stima che lo scarico annuale del fiume alla sua bocca sia di circa 3.550 metri cubi al secondo, e si ritiene che scarichi circa 20 milioni di tonnellate di sedimenti nell’oceano.

Diverse imbarcazioni e navi sono facilmente individuabili nella parte alta dell’immagine, nell’insenatura di Burrard (Burrard Inlet), che separa la città di Vancouver dalle pendici della catena montuosa delle North Shore Mountains (non visibile).

L’isola di Vancouver domina la parte sinistra dell’immagine. Con una superficie di oltre 31.000 km quadrati, è la più grande isola della costa del Pacifico nel Nord America. L’isola è molto boscosa e montuosa, con diverse vette che superano i 2.100 metri.

Nella parte inferiore dell’immagine, si possono osservare stratocumoli marini di nuvole sopra lo Stretto di Juan de Fuca, che segna anche il confine internazionale tra il Canada e gli Stati Uniti. Questi tipi di formazioni nuvolose potrebbero essere correlate alla Zona di Convergenza dello Stretto di Puget – un frequente fenomeno atmosferico in cui i venti provenienti da nord-ovest vengono ‘divisi’ dal sistema delle Olympic Mountains, per poi riconvergere sopra lo Stretto di Puget, visibile in basso a destra nell’immagine.

Copernicus Sentinel-2 è una missione a due satelliti. Ciascun satellite ha a bordo una telecamera ad alta risoluzione che riprende immagini della superficie della Terra in 13 bande spettrali. La missione viene utilizzata principalmente per tracciare i cambiamenti nel modo in cui il suolo viene utilizzato e per monitorare lo stato di salute della vegetazione.