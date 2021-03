Spazio: visita virtuale dell’ESA con la nuova piattaforma #DiscoverESA

Volete visitare tutti i centri dell’ ESA e vedere cosa viene fatto nel settore dell’esplorazione dello Spazio e per proteggere il nostro pianeta? Ora potete, partecipando ai tour virtuali da casa vostra, grazie all’esperienza interattiva offerta da #DiscoverESA.

#DiscoverESA offre l’opportunità di esplorare l’intera gamma delle attività dell’ESA attraverso una serie di viaggi a tema: Mandare l’Europa sulla Luna, Migliorare la Vita sulla Terra, Costruire i Migliori Strumenti, Proteggere l’Ambiente, Salvaguardare le Attività Spaziali, e Comprendere il nostro Universo. In ogni viaggio, vedrete come i diversi centri lavorano insieme per raggiungere gli obiettivi dell’Agenzia.