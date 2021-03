Spionaggio: ufficiale arrestato, domani udienza convalida

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – E’ fissata per domani l’udienza di convalida per Walter Biot, l’ufficiale della Marina arrestato per spionaggio dai Carabinieri del Ros. L’udienza si svolgerà in collegamento da remoto dal carcere di Regina Coeli.

Il capitano di fregata è accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare, spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.