Nello stato di New York verso legalizzazione della marijuana per uso ricreativo: si potrà coltivare o acquistare

Nello stato di New York è sempre più concreta la legalizzazione della marijuana per uso ricreativo. Un accordo è stato infatti raggiunto fra i legislatori dello stato e il via libera dovrebbe essere incluso nella legge di bilancio che sarà presentata l’1 aprile. La misura prevede che i cittadini dello stato di New York possano acquistare legalmente marijuana e anche crescere le piante per uso personale. Lo stato, secondo indiscrezioni, imporrà una tassa del 9% delle vendite al dettaglio in grado di generare fino a 300 milioni di entrate fiscale l’anno. Le città invece potranno imporre un’imposta del 4%. La legalizzazione prevede anche la creazione di una nuova agenzia di regolamentazione, l’Office of Cannabis Management, che dovrà concedere le licenze.