Strade ghiacciate in Sicilia: incidente in autostrada [FOTO]

Oggi i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti nei pressi dello svincolo di Brolo (Me), direzione Palermo, per salvare una donna che, percorrendo un tratto di autostrada con manto stradale ghiacciato, ha perso il controllo dell’auto, ribaltandosi. Il fatto è successo poco dopo le 7.40. La conducente, fortunatamente illesa, è stata subito affidata alle cure del personale medico del 118 arrivato anche sul posto tempestivamente. Le due squadre intervenute, provenienti dal Distaccamento di S.Agata Militello e dal presidio del Consorzio autostrade siciliane di Brolo, sono arrivate con due Autopompe serbatoio e una autobotte. Dopo aver messo in sicurezza l’autovettura, i Vigili del fuoco sono rientrati nelle loro sedi. Sul posto anche la Polizia stradale e la squadra manutenzione del consorzio.