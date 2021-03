Astronomia: telescopio cinese riesce a immortalare la corona solare per la prima volta

Scienziati cinesi hanno annunciato di avere immortalato lo strato esterno del Sole, la corona, con uno strumento telescopico sviluppato autonomamente: progettato per bloccare la luce dalla superficie solare principale con lo scopo di osservare la corona, il coronografo, con un calibro di 50 mm, è posizionato su una montagna alta 4.800 metri nella contea di Daocheng della prefettura autonoma tibetana di Ganzi nella provincia del Sichuan, in Cina sud-occidentale.

“Prima dell’invenzione del coronografo, gli scienziati potevano osservare l’alta atmosfera del Sole solo attraverso l’eclissi solare totale annuale, quando l’ombra della Luna copre gli strati centrali luminosi del Sole e fa apparire la sua corona più fioca“, ha affermato Lin Jun, capo di il progetto coronagraph con gli Yunan Observatories dell’Accademia cinese delle scienze (CAS). Dopo anni trascorsi per la selezione del sito e la costruzione dello strumento, gli scienziati che hanno utilizzato il coronografo auto-sviluppato hanno avuto una visione chiara della corona solare il 27 febbraio e hanno pubblicato le immagini sui social, “dimostrando che la Cina ha padroneggiato le tecnologie chiave per la progettazione e la produzione di coronografi“, ha spiegato Lin.