Meteo, registrata la temperatura più fredda conosciuta sulla Terra: misurati -111°C sulla sommità di una nube temporalesca sul Pacifico

Alcune nubi temporalesche possono essere davvero impressionanti, raggiungendo altezze eccezionali: più si spingono in alto, più le temperature alla sommità delle nubi sono basse. Ma quale temperatura si può raggiungere? Un recente studio scientifico ha svelato che la temperatura alla sommità di una nube di un sistema temporalesco tropicale ha raggiunto l’eccezionale valore di -111°C alla fine del 2018, appena a sud dell’Equatore nel Pacifico sudoccidentale.

Queste nuvole che raggiungono altezze molto grandi sono note come Overshooting Top e sono un fenomeno abbastanza comune con i temporali del mondo. Possono essere di diversi gradi più fredde dell’aria circostante, superando lo strato della tropopausa nella bassa atmosfera. Il 29 dicembre 2018, il sensore VIIRS a bordo del satellite americano NOAA-20 ha sorvolato un violento temporale nel Pacifico sudoccidentale, circa 400km a sud dell’isola Nauru, in Micronesia. Questo temporale era così potente che ha spinto un enorme Overshooting Top nella bassa stratosfera. Continuando a raffreddarsi mentre guadagnava altezza, questo overshoot ha portato la sommità della nuvole a raggiungere una temperatura estremamente fredda.

Sembra proprio che queste nuvole abbiano stabilito un record per la temperatura più bassa mai osservata sulla Terra, con -111°C registrati ad un’altitudine di oltre 20,5km sopra il livello del mare. Questa temperatura è di oltre 30°C più fredda delle tipiche nubi temporalesche osservate durante i forti temporali estivi o i sistemi tropicali, come uragani, tifoni o cicloni tropicali. Si tratta della più bassa temperatura di una nube temporalesca conosciuta finora sulla Terra.

Il Dott. Simon Proud, che ha guidato lo studio, fa notare anche che nel corso degli ultimi 20 anni, sembra che i forti temporali con sommità delle nuvole estremamente fredde stiano diventando più comuni. Studi hanno svelato che la tropopausa sta diventando più calda nell’area del Pacifico tropicale.

Nubi temporalesche e Overshooting Top

Le celle convettive isolate sono comuni nel mondo, assumendo spesso una forma ad incudine quando l’aria nella corrente ascensionale si spinge in alto, al punto da incontrare l’inversione termica naturale nella tropopausa. Normalmente, l’aria che sale poi si diffonde orizzontalmente per formare una grande nube con una sommità relativamente piatta. Questa è una nube a incudine. Se la corrente ascensionale è abbastanza forte, può spingersi ancora più in alto nella tropopausa e penetrare nella bassa stratosfera. In questo modo, si forma un Overshooting Top, che può raggiungere diversi chilometri sopra l’incudine, a seconda di quanto sia forte la corrente ascensionale.

Gli Overshooting Tops indicano che un temporale è particolarmente forte e in grado di produrre condizioni meteo pericolose. Un Overshooting Top continua a raffreddarsi mentre sale nella bassa stratosfera e appare più freddo dell’incudine circostante nelle immagini satellitari.