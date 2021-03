Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +20°C in Sicilia e Calabria, +16°C a Roma e Napoli

Una moderata alta pressione, seppure temporanea, è tornata a interessare l’Italia, estendendosi dal Nord Africa, Penisola iberica, ovest Mediterraneo, verso il nostro Paese. Oggi è stata una giornata all’insegna del tempo in prevalenza stabile, anche ampiamente soleggiato in particolare sulle regioni del Centro-Sud, ma non sono mancate nubi irregolari e anche qualche pioggia localizzata.

Di seguito le temperature massime registrate oggi, giovedì 11 marzo 2021, in alcune località italiane: