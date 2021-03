Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +28°C a Firenze, +26°C a Trento e Bolzano, +25°C a Torino e Napoli

Un esteso campo di alta pressione domina su gran parte dell’Europa centrale, sui settori centrali del Mediterraneo e su tutta l’Italia, portando sole dominante e bel tempo primaverile su tutto il nostro Paese. Fase anticiclonica alla sua massima potenza in queste ore e probabilmente persistente con poche variazioni strutturali, fino a metà settimana circa. Di conseguenza, oltre alla stabilità del tempo e ai cieli in prevalenza sereni, un altro elemento da rilevare è la temperatura che sta lievitando in maniera esponenziale su gran parte d’Italia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 30 marzo 2021, in alcune località italiane: