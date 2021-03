Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +28°C a Firenze, +26°C a Milano, Padova e Udine, +25°C a Torino e Bologna

Ancora una giornata tipicamente primaverile sull’Italia con l’alta pressione che continua a dominare l’Europa. In prevalenza cieli sereni e ampiamente soleggiati in lungo e in largo sul nostro Paese, salvo una maggiore nuvolosità su alcune aree meridionali. Questi settori più a Sud sono protetti dalla parte meno strutturata dell’alta pressione che continua a tenere i suoi massimi sulle aree centro-settentrionali peninsulari.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 31 marzo 2021, in alcune località italiane: